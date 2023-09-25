Маркевич, Павлов и Луческу: топ-10 тренеров, проведших больше всего матчей в УПЛ

Мирон Маркевич уверенно возглавляет рейтинг тренеров-гвардейцев УПЛ.

В ближайшие годы 72-летнего специалиста вряд ли кто-то сдвинет с первой строчки рейтинга. Более того, для Мирона Богдановича цифра в 622 матча, которые он провел как тренер команд УПЛ и высшей лиги, не окончательный. Сейчас патриарх украинского тренерского корпуса работает с Карпатами, возглавляющими турнирную таблицу среди команд первой лиги. Если команда из города Льва в следующем сезоне выйдет в УПЛ и ее продолжит тренировать Мирон Богданович, у него будет возможность улучшить собственный рекорд. За свой почти 40-летний тренерский путь Маркевич возглавлял 9 клубных команд и сборную Украины. В этом году маститый наставник возглавил Карпаты и это случилось уже в пятый раз в его тренерской карьере. В течение 9 лет Мирон Богданович непрерывно (2005-2014) тренировал харьковский Металлист, но наибольших успехов на евроарене добился с Днепром, который в 2015 году вывел в финал Лиги Европы.

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А следующий тренер в нашей подборке – 69-летний Николай Павлов, закончивший свою тренерскую карьеру 8 лет назад в команде из Мариуполя, которую тренировал в течение 10 сезонов с перерывом (1997-2004, 2012-2015). У Николая Петровича 549 матчей в элитном дивизионе и почетное второе место. В 1992 и 1994 годах Павлов недолго возглавлял сборную Украины, а в 1993 году его Днепр до последнего тура конкурировал с киевским Динамо за золотые медали чемпионата Украины. С декабря 2016 Николай Петрович возглавляет всеукраинское объединение тренеров по футболу, а с 2017 года является почетным президентом столичного профессионального клуба Левый берег.

Третье место рейтинга с большим отрывом занимает 78-летний Мирча Луческу. У наставника киевского Динамо есть лучшие показатели среди тренеров, которые продолжают работать в УПЛ. В активе Мистера 430 матчей. 12 сезонов (!) Луческу отработал тренером Шахтера, с которым в 2009 году выиграл последний в истории розыгрыш Кубка УЕФА. И уже четвертый сезон румын работает в Динамо. Добавим, что в течение 5 лет (1981-86) Мирча возглавлял сборную Румынии и два года работал с Турцией (2017-19).

70-летний Виталий Кварцяный провел в УПЛ 340 матчей, большую часть из них за Волынь. С 2013 по 2017 год Виталий Владимирович занимал в Луцке две должности – президента клуба и главного тренера команды. В июле 2017 года в преддверии своего 64-летия Кварцяный подал в отставку, после чего в активную тренерскую карьеру не возвращался.

Только трех матчей не хватило Валерию Яремченко до отметки в 300 матчей. У Валерия Ивановича 297 матчей и 5 место в рейтинге. В настоящее время 76-летний специалист трижды возглавлял Шахтер и дважды Карпаты. Вторая каденция в городе Льва получилась рекордно кратковременной – опытный тренер принял Карпаты 6 июня 2016 года, а уже 17 июня покинул команду. Отметим, что в тренерской карьере у Яремченко была и экзотическая работа по сборной Сирии, правда, еще в советское время (1985-1987).

Среди топ-10 рейтинга постепенно улучшают свои результаты 52-летний Владимир Шаран и 57-летний Юрий Вернидуб. Шаран тренирует Минай, занимающий последнюю 16 строчку в турнирной таблице. Вернидуб – Кривбасс, который сейчас взлетел на второе место в УПЛ.

Добавим что, Лобановский руководил действиями Динамо в течение 152 матчей в чемпионате Украины, поэтому отсутствует в рейтинге.

Иллюстрация Champion.com.ua

ТОП-10 тренеров-гвардейцев в истории УПЛ:

1. Мирон Маркевич – 622 матча

2. Николай Павлов – 549

3. Мирча Луческу – 430

4. Виталий Кварцяный – 340

5. Валерий Яремченко – 297

6. Михаил Фоменко – 293

7. Олег Таран – 273

8. Семен Альтман – 257

9. Юрий Вернидуб - 254

10. Владимир Шаран – 249