Маркевич, Павлов та Луческу: топ-10 тренерів, які провели найбільше матчів в УПЛ

Мирон Маркевич впевнено очолює рейтинг тренерів-гвардійців УПЛ.

В найближчі роки 72-річного спеціаліста навряд чи хтось посуне з першої сходинки рейтингу. Ба більше, для Мирона Богдановича цифра в 622 матчі, які він провів як тренер команд УПЛ та вищої ліги, не кінцевий. Зараз патріарх українського тренерского корпуса працює з Карпатами, які очолюють турнірну таблицю серед команд першої ліги. Тож, якщо команда з міста Лева наступного сезону вийде до УПЛ і її продовжить тренувати Мирон Богданович, у нього буде можливість покращити власний рекорд. Додамо, що за свій майже 40-річний тренерський шлях Маркевич очолював 9 клубних команд та збірну України. Цього року маститий наставник очолив Карпати і це трапилося вже вп’яте в його тренерський кар’єрі. Протягом 9 років Мирон Богданович безперервно (2005-2014) тренував харківський Металіст, але найбільших успіхів на євроарені добився з Дніпром, який в 2015 році вивів до фіналу Ліги Європи.

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А наступний тренер в нашій підбірці - 69-річний Микола Павлов, який закінчив свою тренерську кар’єру 8 років тому в команді з Маріуполя, яку тренував протягом 10 сезонів з перервою (1997-2004, 2012-2015). У Миколи Петровича 549 матчів в елітному дивізіоні і почесне друге місце. В 1992 та 1994 роках Павлов недовгий час очолював збірну України, а в 1993 році його Дніпро до останнього туру конкурував з київським Динамо за золоті медалі чемпіонату України. З грудня 2016 року Микола Петрович очолює всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу, а з 2017 року є почесним президентом столичного професійного клубу Лівий берег.

Третє місце рейтингу з великим відривом займає 78-річний Мирча Луческу. Наставник київського Динамо має найкращі показники серед тренерів, які продовжують працювати в УПЛ. В активі Мистера 430 матчів. 12 сезонів (!) Луческу відпрацював тренером Шахтаря, з яким в 2009 році виграв останній в історії розіграш Кубка УЕФА. І вже четвертий сезон поспіль румун працює в Динамо. Додамо, що протягом 5 років (1981-86) Мирча очолював збірну Румунії, та два роки працював з Туреччиною (2017-19).

70-річний Віталій Кварцяний провів в УПЛ 340 матчів, більшу частину з них за Волинь. З 2013 по 2017 рік Віталій Володимирович займав у Луцьку дві посади - президента клубу та головного тренера команди. В липні 2017 року напередодні свого 64-ліття Кварцяний подав у відставку, після чого до активної тренерської кар’єри не повертався.

Тільки трьох матчів не вистачило Валерію Яремченко до відмітки в 300 матчів. У Валерія Івановича 297 матчів та 5 місце в рейтингу. Нині 76-річний спеціаліст тричі очолював Шахтар і двічі Карпати. Друга каденція у місті Лева вийшла рекордно короткочасною - досвідчений тренер прийняв Карпати 6 червня 2016 року, а вже 17 червня залишив команду. Зазначимо, що в тренерській кар’єрі у Яремченко була і екзотична робота зі збірної Сірії, щоправда, ще в радянські часи (1985-1987).

Серед топ-10 цього рейтингу поступово покращують свої результати 52-річний Володимир Шаран та 57-річний Юрій Вернидуб. Шаран тренує Минай, який посідає останню 16 сходинку в турнірній таблиці. Вернидуб - Кривбас, який зараз злетів на друге місце в УПЛ.

Додамо, що Валерій Лобановський керував діями Динамо протягом 152 матчів в чемпіонаті України, тому відсутній в рейтингу.

Іллюстрація Champion.com.ua

ТОП-10 тренерів-гвардійців в історії УПЛ: