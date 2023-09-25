КГГА: На участке киевской Окружной дороги ограничат движение до декабря
На участке Кольцевой дороги от выезда из г. Вишневое на Жулянский путепровод продолжат делать капитальный ремонт – с 27 сентября по 1 декабря, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на УК "Киевавтодор".
Из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта на двух полосах в каждом направлении.
Также будет закрыт левый поворот с Кольцевой дороги на ул. Николая Трублаини и с ул. Николая Трублаини на Окружную дорогу (в сторону Одесской площади).
Напоминаем:
В Киеве с 13 июня почти на полгода закрылся на ремонт Дегтяревский путепровод. Реконструкция происходит на пересечении Малой окружной дороги (ул. Елены Телиги, ул. Довженко) и ул. Дегтяревской.
В рамках реконструкции сооружение будет полностью заменено.