КМДА: На ділянці київської Кільцевої дороги обмежать рух до грудня

На ділянці Кільцевої дороги від виїзду з м. Вишневе до Жулянського шляхопроводу продовжать робити капітальний ремонт – з 27 вересня до 1 грудня, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на КК "Київавтодор".

Через дорожні роботи буде обмежений рух транспорту на двох смугах у кожному напрямку.

Також буде закритий лівий поворот із Кільцевої дороги на вул. Миколи Трублаїні та з вул. Миколи Трублаїні на Кільцеву дорогу (в сторону Одеської площі).

КМДА

Нагадуємо:

У Києві з 13 червня майже на пів року закрився на ремонт майже Дегтярівський шляхопровід. Реконструкція відбувається на перетині Малої окружної дороги (вул. Олени Теліги, вул. Довженка) і вул. Дегтярівської.

У рамках реконструкції споруду буде повністю замінено.