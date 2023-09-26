На Одесчине не работает пункт пропуска из-за ночной атаки

В Одесской области не работает пункт пропуска Орловка-Исакча на границе с Румынией из-за ночной атаки "Шахедов".

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

Также она опровергла распространенную в телеграм-каналах информацию о том, что дроны якобы пересекли территорию Румынии.

"У нас нет заявления от сопредельного государства о том, что такие факты были. Мы также не фиксировали ничего подобного" , – добавила Гуменюк.

Орловка-Исакча – это паромная переправа через Дунай, соединяющая Украину и Румынию.