На Одесчине не работает пункт пропуска из-за ночной атаки
В Одесской области не работает пункт пропуска Орловка-Исакча на границе с Румынией из-за ночной атаки "Шахедов".
Об этом сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".
Также она опровергла распространенную в телеграм-каналах информацию о том, что дроны якобы пересекли территорию Румынии.
"У нас нет заявления от сопредельного государства о том, что такие факты были. Мы также не фиксировали ничего подобного", – добавила Гуменюк.
Орловка-Исакча – это паромная переправа через Дунай, соединяющая Украину и Румынию.