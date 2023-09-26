На Одещині не працює пункт пропуску через нічну атаку

На Одещині не працює пункт пропуску Орлівка-Ісакча на кордоні з Румунією через нічну атаку "Шахедів".

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі﻿ "Радіо Свобода".

Також вона спростувала поширену у телеграм-каналах інформацію про те, що дрони нібито перетнули територію Румунії.

"В нас немає заяви від суміжної держави про те, що такі факти були. Ми також не фіксували нічого подібного", – додала Гуменюк.

Орлівка-Ісакча – це поромна переправа через Дунай, яка сполучає Україну та Румунію.