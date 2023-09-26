В Воздушных силах прокомментировали ночную атаку россиян

Российские оккупанты во время ночной атаки по Украине 26 сентября применяли дроны разных типов, а также крылатые ракеты "Искандер" и Х-59. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, военные зафиксировали ракеты типа "Искандер" и Х-59, кроме дронов. Он отметил, что россияне запускали ударные беспилотники, а также разведывательные, которые корректируют огонь и дают врагу более полную картину.

Игнат заявил, что каждый дрон-камикадзе имеет свой индивидуальный маршрут, который программируют операторы перед нанесением удара.

Спикер ВС подчеркнул, что армия РФ будет применять БПЛА все больше, а поэтому Украине необходимо наращивать противовоздушную оборону.