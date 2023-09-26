У Повітряних силах прокоментували нічну атаку росіян

Російські окупанти під час нічної атаки по Україні 26 вересня застосовували дрони різних типів, а також крилаті ракети "Іскандер" та Х-59. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, військові зафіксували ракети типу "Іскандер" та Х-59, окрім дронів.Він зазначив, що росіяни запускали ударні безпілотники, а також розвідувальні, котрі коригують вогонь і дають ворогові повнішу картину.

Ігнат заявив, що кожен дрон-камікадзе має свій індивідуальний маршрут, який програмують оператори перед завданням удару.

Спікер ПС підкреслив, що армія РФ застосовуватиме БПЛА дедалі більше, а тому Україні необхідно нарощувати протиповітряну оборону.