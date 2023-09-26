В Армению приехали более 13 тысяч беженцев из Карабаха

Более 13,5 тысячи человек прибыли из Нагорного Карабаха в Армению с тех пор, как местное население получило возможность выезжать из региона после военной операции Азербайджана.﻿, сообщает Европейская правда.

На утро 26 августа в Армению прибыли 13 550 человек. Более 11 тысяч уже зарегистрировали. Люди прибывали в течение всей ночи автобусами, грузовиками и на собственном транспорте.

Тем, кому не к кому ехать, ищут варианты для размещения. Первые здания и гостиницы, которые выделили для этого, уже заполнены.

Также сообщается, что дорога из Степанакерта (азербайджанское название – Ханкенди) в приграничный армянский город Корнидзор переполнена, некоторые люди ждут там в очередях уже более суток.