До Вірменії приїхали понад 13 тисяч біженців з Карабаху

Понад 13,5 тисячі людей прибули з Нагірного Карабаху до Вірменії відтоді, як місцеве населення отримало можливість виїздити з регіону після військової операції Азербайджану, повідомляє Європейська правда.

На ранок 26 серпня до Вірменії прибули 13 550 людей. Понад 11 тисяч вже зареєстрували. Люди прибували протягом усієї ночі автобусами, вантажівками і на власному транспорті.

Тим, хто не має до кого їхати, шукають варіанти для розміщення. Перші будівлі й готелі, які виділили для цього, вже заповнені.

Також повідомляють, що дорога зі Степанакерта (азербайджанська назва – Ханкенді) до прикордонного вірменського міста Корнідзор переповнена, деякі люди чекають там у чергах вже понад добу.