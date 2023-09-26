Данилов: Украина перенесла производство ракет за границу после атаки РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты во время одной из атак ударили по месту, где изготавливали украинские ракеты, поэтому часть производства перенесли из Украины.﻿ Об этом Данилов заявил в интервью испанской газете ABC, сообщает Украинская правда.

"Что я могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия ударила по тому месту, где собирались эти ракеты. Сейчас мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны" , – сказал он.

Говорить об украинской ракетной программе чиновник отказался, отметив, что "это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она состоянии".