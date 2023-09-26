Данилов: Україна перенесла виробництво ракет за кордон після атаки РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські окупанти під час однієї з атак вдарили по місцю, де виготовляли українські ракети, тому частину виробництва перенесли з України.﻿ Про це Данілов заявив в інтерв’ю іспанській газеті ABC, повідомляє Українська правда.

"Що я можу сказати, так це те, що, на жаль, Росія вдарила по тому місцю, де збиралися ці ракети. Зараз ми перенесли певну частину виробництва за межі нашої країни" , – сказав він.

Говорити про українську ракетну програму високопосадовець відмовився, зазначивши, що "це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона стані".