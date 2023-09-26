Данилов: Украина не будет бить ракетами ATACMS по территории РФ
Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина не будет применять дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставят США, для ударов по территории Российской Федерации. Об этом Данилов сказал в интервью испанскому изданию ABC, сообщает Украинская правда.
Данилов подчеркнул, что ракеты большой дальности, которые предоставят США, "будут использоваться исключительно для защиты территории Украины".
"На территории России мы ее использовать не будем, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами", – сказал он.
По его словам, перенос войны на территорию России необходим для защиты Украины: "Это наша задача - бить собственным оружием по военным объектам Российской Федерации, из которых почти ежедневно осуществляются атаки на наших детей".
Он заявил, что Украина не собирается нападать на российское гражданское население.
На прошлой неделе США подтвердили, что поставят Киеву ракеты большой дальности, ПТРК, которые являются ключом для атак на линии снабжения российской армии. Данилов подчеркнул важность этого оружия:
"Мы бы очень хотели его иметь".