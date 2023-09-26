Данілов: Україна не битиме ракетами ATACMS по території РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна не буде застосовувати далекобійні ракети ATACMS, які нададуть США, для ударів по території Російської Федерації.﻿ Про це Данілов заявив в інтерв'ю іспанському виданню ABC, повідомляє Українська правда.

Данілов підкреслив, що ракети великої дальності, які нададуть США, "будуть використовуватися виключно для захисту території України".

"На території Росії ми її використовувати не будемо, у нас є домовленості про це з нашими партнерами" , – заявив він.

За його словами, перенесення війни на територію Росії необхідне для захисту України: "Це наше завдання - бити власною зброєю по військових об'єктах Російської Федерації, з яких майже щодня здійснюються атаки на наших дітей".

Він запевнив, що Україна не збирається нападати на російське цивільне населення.