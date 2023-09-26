Анатолий Шкрибляк: ТРЦ Nikolsky – от беды до восстановления

В марте 2022 года в харьковский ТРЦ Nikolsky попала российская ракета, вызвавшая пожар на четвертом этаже.

Благодаря быстрой реакции спасателей удалось локализовать пожар и предотвратить трагедию. К счастью, на момент удара в ТРЦ не было посетителей или персонала, поэтому никто не пострадал.

«Повреждения, нанесенные ракетой, были значительными. Она уничтожила вентиляционную камеру на пятом этаже и прошла еще два перекрытия. Купол, фасад и почти половина климатического и вентиляционного оборудования были серьезно повреждены. Стеклянные конструкции на фасаде и мультимедийные фасадные экраны также пережили значительные разрушения», - уточняет Анатолий Шкрибляк , президент девелоперской компании Budhouse Group , которая является владельцем торгово-развлекательного центра.

Внутри ТРЦ взрыв привел к полному уничтожению ограждения атриума, многих стеклянных витрин, отделке от второго до четвертого этажа, мультимедийных экранов и декора. Однако благодаря настойчивости команды Budhouse Group , ТРЦ Nikolsky еще весной 2022 начал восстановление. Первые шаги были направлены на восстановление подземных этажей с супермаркетом Сильпо и паркингом. Усилиями всей команды -1 этаж был открыт уже через два месяца, а 17 июня прошлого года свою работу возобновили первый и второй этажи. Осенью прошлого года Nikolsky радовал своих посетителей открытием третьего (21 октября) и четвертого этажей (18 ноября).

Сейчас ТРЦ Nikolsky постепенно восстанавливает показатели по сравнению с довоенным временем. Вакантность торгового центра составляет 0,3%, свободных мест практически нет. 60% арендаторов уже превысили показатели товарооборота по сравнению с 2021 годом. Посещаемость торгового центра составляет 80% посещаемости 2021 года.