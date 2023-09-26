Анатолій Шкрібляк: ТРЦ Nikolsky - від лиха до відновлення

У березні 2022 року у харківський ТРЦ Nikolsky влучила російська ракета, яка спричинила пожежу на четвертому поверсі.

Завдяки швидкій реакції рятувальників, вдалося локалізувати пожежу та запобігти трагедії. На щастя, на момент удару в ТРЦ не було відвідувачів або персоналу, тож ніхто не постраждав.

«Пошкодження, завдані ракетою, були значними. Вона знищила вентиляційну камеру на п’ятому поверсі та пройшла ще два перекриття. Купол, фасад, а також майже половина кліматичного та вентиляційного обладнання були серйозно пошкоджені. Скляні конструкції на фасаді і мультимедійні фасадні екрани також зазнали значних руйнувань,» - уточнює Анатолій Шкрібляк , президент девелоперської компанії Budhouse Group , яка є власником торгово-розважального центру.

Усередині ТРЦ вибух призвів до повного знищення огородження атріуму, багатьох скляних вітрин, оздоблення другого до четвертого поверхів, мультимедійних екранів та декору. Проте завдяки наполегливості та роботі команди Budhouse Group , ТРЦ Nikolsky ще навесні 2022 року розпочав відновлення. Перші кроки були спрямовані на відновлення підземних поверхів з супермаркетом "Сільпо" та паркінгом. Зусиллями всієї команди, -1 поверх був відкритий вже через два місяці, а 17 червня минулого року свою роботу відновили перший та другий поверхи. Восени минулого року, Nikolsky радував своїх відвідувачів відкриттям третього (21 жовтня) та четвертого поверхів (18 листопада).

Зараз ТРЦ Nikolsky поступово відновлює показники роботи порівняно з довоєнним часом. Вакантність торгового центру складає 0,3%, вільних місць практично немає. 60% орендарів вже перевищили показники товарообігу порівняно з 2021 роком. Відвідуваність торгового центру складає 80% від відвідуваності 2021 року.