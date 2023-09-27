В Сенате США обнародовали проект временного бюджета для недопущения "шатдауна"

В Сенате США обнародовали проект краткосрочной бюджетной резолюции, которая должна предотвратить остановку работы федерального правительства США на фоне дискуссий, продолжающихся вокруг принятия бюджетного законодательства в Конгрессе. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Экономическая правда.

По ее словам, этот проект резолюции предусматривает финансирование правительства США до 17 ноября 2023 года.

"То есть это проект на 45 дней, в течение которых считается, что будет найдено компромиссное решение по Бюджету на 2024 фискальный год" , - пояснила Маркарова.

Она добавила, что Сенат провел процедурное голосование (77 - за, 19 - против), которое сделает возможным внесение законопроекта на голосование в Сенате в ближайшее время, после чего принятый законопроект направят на рассмотрение Палаты Представителей.

По словам Маркаровой, внесенный законопроект о непрерывных ассигнованиях на 2024 год предусматривает выделение 6,152 млрд долл на дополнительную помощь Украине, в частности:

4,499 млрд долларов - оборонные расходы

1,650 млрд долларов - экономическая поддержка (в том числе прямая бюджетная).

другие расходы.