У Сенаті США оприлюднили проект тимчасового бюджету для недопущення "шатдауну"

У Сенаті США оприлюднили проєкт короткострокової бюджетної резолюції, яка має запобігти зупинці роботи федерального уряду США на тлі дискусій, що тривають довкола ухвалення бюджетного законодавства в Конгресі. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє Економічна правда.

За її словами, цей проєкт резолюції передбачає фінансування уряду США до 17 листопада 2023 року.

"Тобто це проєкт на 45 днів, потягом яких вважається, що буде знайдено компромісні рішення щодо Бюджету на 2024 фіскальний рік" , - пояснила Маркарова.

Вона додала, що Сенат провів процедурне голосування (77 - за, 19 - проти), яке уможливить внесення законопроєкту на голосування в Сенаті найближчим часом, після чого ухвалений законопроєкт направлять на розгляд Палати Представників.

За словами Маркарової, внесений законопроєкт про безперервні асигнування на 2024 рік передбачає виділення 6,152 млрд доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема:

4,499 млрд доларів - оборонні видатки

1,650 млрд доларів - економічна підтримка (в тому числі пряма бюджетна).

Інші видатки.