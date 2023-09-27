В Армению уехали уже уехала треть жителей Карабаха

По состоянию на середину дня 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек, которые не хотят оставаться в регионе после его перехода под контроль Азербайджана. Такие цифры назвала пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, сообщает Европейская правда.

По ее словам, на 8 часов утра из Карабаха в Армению въехали 42,5 тысяч человек, а на 12 часов их количество возросло до более 47 тысяч.

По данным переписи населения в регионе 2015 года, там проживало около 145 тысяч человек, почти все – этнические армяне. Поэтому из Карабаха за эти три дня выехала треть всего населения.

Satellite images showed traffic jams in the Nagorno-Karabakh region as thousands of ethnic Armenians rushed to leave the breakaway enclave pic.twitter.com/9zMWtkm2qN — Reuters (@Reuters) September 27, 2023

Люди прибывают в приграничный армянский город Корнидзор, далее их направляют в один из двух регистрационных центров и распределяют. По словам пресс-секретаря, только 10% воспользовались этой государственной поддержкой, а большинство самостоятельно ищут себе варианты проживания.

Во вторник правительство Армении запустило во всех регионах страны специальные центры для поддержки вынужденных переселенцев из Карабаха. Также объявили, что Армения готова принимать всех соотечественников, которые хотят выехать из Карабаха.