До Вірменії виїхали вже виїхала третина жителів Карабаху

Станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після його переходу під контроль Азербайджану. Такі цифри назвала речниця прем’єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян, повідомляє Європейська правда.

За її словами, на 8 годину ранку з Карабаху до Вірменії в’їхали 42,5 тисячі осіб, а на 12 годину їхня кількість зросла до понад 47 тисяч.

За даними перепису населення у регіоні 2015 року, там проживало близько 145 тисяч осіб, майже всі – етнічні вірмени. Відтак з Карабаху за ці три дні виїхала третина всього населення.

Satellite images showed traffic jams in the Nagorno-Karabakh region as thousands of ethnic Armenians rushed to leave the breakaway enclave pic.twitter.com/9zMWtkm2qN — Reuters (@Reuters) September 27, 2023

Люди прибувають до прикордонного вірменського міста Корнідзор, далі їх спрямовують до одного з двох реєстраційних центрів і розподіляють. За словами речниці, лише 10% скористалися цією державною підтримкою, а більшість самостійно шукають собі варіанти проживання.

У вівторок уряд Вірменії запустив у всіх регіонах країни спеціальні центри для підтримки вимушених переселенців з Карабаху. Також оголосили, що Вірменія готова приймати усіх співвітчизників, які хочуть виїхати з Карабаху.