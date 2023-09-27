Из-за российских обстрелов в Донецкой области погиб человек, еще четверо ранены

27 сентября российские войска обстреляли населенные пункты на севере Донецкой области: один человек погиб, еще 4 ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Обстрелы были в Константиновке, Торецке и Калиновке Часовоярской ОТГ. По предварительным данным, оккупанты применили управляемую и фугасную авиабомбы и танки. Разрушены и повреждены более двух десятков частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и электросети.

"От попадания средств поражения погиб один из местных жителей. Еще четверо гражданских - женщины 61, 76, 81 лет и 36-летний мужчина, находившиеся во время обстрелов на улице, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения".