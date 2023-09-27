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Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще четверо поранені

Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще четверо поранені
Фото: Донецька обласна прокуратура

27 вересня російські війська обстріляли населені пункти на півночі Донецької області: одна людина загинула, ще 4 поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Донецька обласна прокуратура.

Обстріли були у Костянтинівці, Торецьку та Калинівці Часовоярської ОТГ. За попередніми даними, окупанти застосували керовану та фугасну авіабомби й танки. Зруйновані й пошкоджені понад два десятка приватних осель і господарських споруд, газопровід і електромережі.

"Від влучання засобів ураження загинув один з місцевих мешканців. Ще четверо цивільних – жінки 61, 76, 81 років та 36-річний чоловік, які перебували під час обстрілів на вулиці, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів".
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