Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще четверо поранені
27 вересня російські війська обстріляли населені пункти на півночі Донецької області: одна людина загинула, ще 4 поранені, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Донецька обласна прокуратура.
Обстріли були у Костянтинівці, Торецьку та Калинівці Часовоярської ОТГ. За попередніми даними, окупанти застосували керовану та фугасну авіабомби й танки. Зруйновані й пошкоджені понад два десятка приватних осель і господарських споруд, газопровід і електромережі.
"Від влучання засобів ураження загинув один з місцевих мешканців. Ще четверо цивільних – жінки 61, 76, 81 років та 36-річний чоловік, які перебували під час обстрілів на вулиці, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів".