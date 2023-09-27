Враг обстреливает Херсон. СМИ сообщают звуках взрывов в Николаеве
Враг массированно обстреливает Херсон. СМИ сообщили о звуках взрывов в Николаеве, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Суспильне, мэр Николаева Александр Сенкевич, Воздушные силы ВСУ, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Ничего не снимаем. Не пишем места. Вся информация - из официальных источников".
Воздушные силы в 21:21 сообщили, что с Херсонщины на Николаевщину направляются вражеские ударные БплА типа "Shahed".
Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об обстреле Херсона. В обеих областях объявлена тревога.
"Херсон под массированным обстрелом. Также фиксируем активность вражеской авиации в воздушном пространстве Херсонщины! Вероятные ракетные удары! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги".
В обоих регионах объявлена тревога. Также воздушная тревога звучит в Кировоградской и Днепропетровской областях.