Ворог обстрілює Херсон. ЗМІ повідомляють звуки вибухів у Миколаєві
Ворог масовано обстрілює Херсон. ЗМІ повідомили про звуки вибухів в Миколаєві, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Суспільне, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, Повітряні сили ЗСУ, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Нічого не знімаємо. Не пишемо місця. Вся інформація - з офіційних джерел".
Повітряні сили о 21:21 повідомили, що з Херсонщини на Миколаївщину прямують ворожі ударні БплА типу "Shahed".
Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріл Херсона. В обидвох областях оголошена тривога.
"Херсон під масованим обстрілом. Також фіксуємо активність ворожої авіації у повітряному просторі Херсонщини! Ймовірні ракетні удари! Знаходьтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги".
В обидвох регіонах оголошена тривога. Також повітряна тривога лунає у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.