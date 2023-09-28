В Раде предлагают отменить заочную и вечернюю форму образования

В Украине предлагают не проводить набор поступающих для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной форме, сообщает Украинская правда.

В 2024 году вузам предлагают ориентироваться на развитие дистанционной и дуальной формы получения высшего образования.

Однако изменения не будут касаться студентов, уже учащихся на вечерней форме или заочно, рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Мы предлагаем больше не проводить набор на заочную и вечернюю формы обучения, а развивать дистанционную и дуальную форму получения образования наряду с очной.

Все, кто уже учатся по этим формам, будут продолжать до окончания обучения" , - подчеркнул Бабак.

Соответствующий законопроект №10092 зарегистрировали в Раде 27 сентября, а 28-го – направили на рассмотрение Комитета. Инициаторами законопроекта стали нардепы Сергей Бабак, Георгий Мазурашу, Елена Лыс, Роман Грищук, Ирина Борзова и другие.