У Раді пропонують скасувати заочну та вечірню форму освіти

В Україні пропонують не проводити набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами, повідомляє Українська правда.

У 2024 році вишам пропонують орієнтуватись на розвиток дистанційної та дуальної форми здобуття вищої освіти.

Однак зміни не стосуватимуться студентів, які вже вчаться на вечірній формі чи заочно, розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Ми пропонуємо більше не проводити набір на заочну та вечірню форми навчання, натомість розвивати дистанційну і дуальну форму здобуття освіти поряд з очною.

Всі, хто вже навчаються за цими формами – будуть продовжувати до закінчення навчання" , – наголосив Бабак.

Відповідний законопроєкт №10092 зареєстрували у Раді 27 вересня, а 28-го – направили на розгляд Комітету. Ініціаторами законопроєкту стали нардепи Сергій Бабак, Георгій Мазурашу, Олена Лис, Роман Грищук, Ірина Борзова та інші.