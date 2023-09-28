Российские войска снова ударили по Донецкой области, есть погибшие и раненые

Российские войска атаковали Красногоровку и Константиновку Донецкой области: убили двух и ранили 6 мирных жителей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным следствия, 28 сентября в 12:00 оккупанты ударили, вероятно, из ствольной артиллерии 152-го калибра по Красногоровке. От вражеских снарядов погибли мужчины 47 и 54 лет. Две женщины 45 и 61 лет и 60-летний мужчина получили минно-взрывные травмы.

Уже через час российская армия нанесла авиаудар по Константиновке, по предварительным данным, использовав КАБ-100.

В результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет. У них диагностированы переломы и рваные раны. Все пострадавшие во время обстрела находились на улице.

Кроме того, повреждены торговый объект, многоэтажные жилые дома, частные домовладения и корпуса учебного заведения.