Російські війська знову вдарили по Донецькій області, є загиблі та поранені

Російські війська атакували Красногорівку й Костянтинівку Донецької області: вбили двох та поранили 6 мирних мешканців, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє прокуратура Донецької області.

За даними слідства, 28 вересня о 12:00 окупанти вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії 152-го калібру по Красногорівці. Від ворожих снарядів загинули чоловіки 47 й 54 років. Дві жінки 45 та 61 років і 60-річний чоловік дістали мінно-вибухових травм.

Вже за годину російська армія нанесла авіаудар по Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100.

Внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років. У них діагностовано переломи та рвані рани. Усі постраждалі під час обстрілу перебували на вулиці.

Крім того, пошкоджено торговельний об’єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння й корпуси навчального закладу.