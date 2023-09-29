Россияне заявили о сбитии 11 беспилотников в двух областях РФ

Российское Минобороны заявило, что якобы сбило 11 беспилотников над Калужской и Курской областями РФ, сообщает Украинская правда.

"В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Оккупанты заявили, что якобы ПВО уничтожила 10 беспилотников над Курской областью и 1 − над Калужской.

Напомним, утром 29 сентября губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что беспилотники сбросили взрывные устройства на подстанцию, в результате чего были обесточены населенные пункты.