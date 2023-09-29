Росіяни заявили про збиття 11 безпілотників у двох областях РФ
Російське Міноборони заявило, що нібито збило 11 безпілотників над Калузькою і Курською областями РФ, повідомляє Українська правда.
"У ніч на 29 вересня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.
Окупанти заявили, що нібито ППО знищила 10 безпілотників над Курською областю і 1 − над Калузькою.
Нагадаємо, вранці 29 вересня губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що безпілотники скинули вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого були знеструмлені населені пункти.