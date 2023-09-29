Оккупанты ударили по Николаеву, попали в объект инфраструктуры – Ким
Ночью 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Обстрел произошел около 04:13. В результате попадания загорелась сухая трава. Пожар был ликвидирован в 06:45.
Также ночью оккупанты ударили артиллерией по населенному пункту Куцурубской общины. В результате обстрела возник пожар сухой травы на открытой территории жилого сектора. Пожар был ликвидирован, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.