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Оккупанты ударили по Николаеву, попали в объект инфраструктуры – Ким

Оккупанты ударили по Николаеву, попали в объект инфраструктуры – Ким
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Ночью 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Обстрел произошел около 04:13. В результате попадания загорелась сухая трава. Пожар был ликвидирован в 06:45.

Также ночью оккупанты ударили артиллерией по населенному пункту Куцурубской общины. В результате обстрела возник пожар сухой травы на открытой территории жилого сектора. Пожар был ликвидирован, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

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