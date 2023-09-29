Окупанти вдарили по Миколаєву, поцілили в об'єкт інфраструктури – Кім
Уночі 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Обстріл стався о близько 04:13. Внаслідок влучання загорілася суха трава. Пожежу ліквідували о 06:45.
Також вночі окупанти вдарили артилерією по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Пожежу ліквідували, обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.