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Окупанти вдарили по Миколаєву, поцілили в об'єкт інфраструктури – Кім

Окупанти вдарили по Миколаєву, поцілили в об'єкт інфраструктури – Кім
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Уночі 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив﻿ голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Обстріл стався о близько 04:13. Внаслідок влучання загорілася суха трава. Пожежу ліквідували о 06:45.

Також вночі окупанти вдарили артилерією по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Пожежу ліквідували, обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.

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