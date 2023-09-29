В Румынии заявили, что РФ глушит GPS-связь кораблей в Черном море

Россия активно и постоянно глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии, что порождает риск столкновений. Об этом заявил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Румынии Даниэль Петреску, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

По его словам, Румыния и НАТО должны готовиться к длительному противостоянию с режимом в РФ.

"Война вернулась в Европу. Это война, выбранная Россией, которая для Украины является войной за национальное выживание и борьбой за западные ценности. Мы не видим конца этой войны сейчас, и хотя мы восхищаемся стойкостью украинского общества перед лицом российских атак" , - сказал Петреску.

Он уточнил, что Румыния очень хорошо чувствует это противостояние, особенно на восточном фланге НАТО и особенно в Черном море.

Генерал добавил, что война Российской Федерации против Украины фундаментально дестабилизировала Черноморский регион и вызвала чувство незащищенности среди прибрежных стран.

"Отсюда ракеты запускаются в сторону Украины, по ее гражданской или военной инфраструктуре. Регион стал ареной участившихся военных действий, морских инцидентов и действий, ограничивающих свободное передвижение судов" , - добавил румынский генерал.

Петреску сказал, что существует постоянный риск, связанный с растущей вероятностью инцидентов на границе НАТО. Также РФ может атаковать инфраструктуру Румынии или коммерческие суда в территориальных водах Румынии.

Начальник штаба армии заявил, что в этом контексте Румынии придется иметь подход, который приведет к повышению устойчивости румынского общества перед лицом новых угроз.

Речь идет о присутствии войск НАТО в Румынии, также важно будет выделить дополнительные финансы на оборону и развивать программы национальной обороны.