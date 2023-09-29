У Румунії заявили, що РФ глушить GPS-зв'язок кораблів у Чорному морі

Росія активно і постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії, що породжує ризик зіткнень.﻿ Про це заявив начальник Штабу оборони Збройних сил Румунії Даніель Петреску, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

За його словами, Румунія і НАТО мають готуватися до тривалого протистояння з режимом у РФ.

"Війна повернулася в Європу. Це війна, обрана Росією, яка для України є війною за національне виживання і боротьбою за західні цінності. Ми не бачимо кінця цієї війни зараз, і хоча ми захоплюємося стійкістю українського суспільства перед обличчям російських атак" , - сказав Петреску.

Він уточнив, що Румунія дуже добре відчуває це протистояння, особливо на східному фланзі НАТО і особливо в Чорному морі.

Генерал додав, що війна Російської Федерації проти України фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон і викликала почуття незахищеності серед прибережних країн.

"Звідси ракети запускаються в бік України, по її цивільній або військовій інфраструктурі. Регіон став ареною дедалі частіших військових дій, морських інцидентів і дій, що обмежують вільне пересування суден" , - додав румунський генерал.

Петреску сказав, що існує постійний ризик, пов'язаний зі зростаючою ймовірністю інцидентів на кордоні НАТО. Також РФ може атакувати інфраструктуру Румунії або комерційні судна в територіальних водах Румунії.

Начальник штабу армії заявив, що в цьому контексті Румунії доведеться мати підхід, який призведе до підвищення стійкості румунського суспільства перед обличчям нових загроз.

Йдеться про присутність військ НАТО в Румунії, також важливо буде виділити додаткові фінанси на оборону і розвивати програми національної оборони.