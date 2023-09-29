У Румунії заявили, що РФ глушить GPS-зв'язок кораблів у Чорному морі
Росія активно і постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії, що породжує ризик зіткнень. Про це заявив начальник Штабу оборони Збройних сил Румунії Даніель Петреску, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.
За його словами, Румунія і НАТО мають готуватися до тривалого протистояння з режимом у РФ.
"Війна повернулася в Європу. Це війна, обрана Росією, яка для України є війною за національне виживання і боротьбою за західні цінності. Ми не бачимо кінця цієї війни зараз, і хоча ми захоплюємося стійкістю українського суспільства перед обличчям російських атак", - сказав Петреску.
Він уточнив, що Румунія дуже добре відчуває це протистояння, особливо на східному фланзі НАТО і особливо в Чорному морі.
Генерал додав, що війна Російської Федерації проти України фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон і викликала почуття незахищеності серед прибережних країн.
"Звідси ракети запускаються в бік України, по її цивільній або військовій інфраструктурі. Регіон став ареною дедалі частіших військових дій, морських інцидентів і дій, що обмежують вільне пересування суден", - додав румунський генерал.
Петреску сказав, що існує постійний ризик, пов'язаний зі зростаючою ймовірністю інцидентів на кордоні НАТО. Також РФ може атакувати інфраструктуру Румунії або комерційні судна в територіальних водах Румунії.
Начальник штабу армії заявив, що в цьому контексті Румунії доведеться мати підхід, який призведе до підвищення стійкості румунського суспільства перед обличчям нових загроз.
Йдеться про присутність військ НАТО в Румунії, також важливо буде виділити додаткові фінанси на оборону і розвивати програми національної оборони.