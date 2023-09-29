Российских спортсменов допустили к Паралимпиаде-2024 в Париже

Российские параатлеты смогут выступить на предстоящих Паралимпийских играх-2024 в Париже. Об этом заявили в Международном паралимпийском комитете, сообщает Укринформ.

Это стало возможным после того, как на генассамблее МПК не поддержали полную приостановку членства НПК России.

Члены Международного паралимпийского комитета должны определиться, в каком статусе россияне будут выступать на соревнованиях: в нейтральном или под собственным флагом.

Паралимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Отметим, что российские и белорусские спортсмены не были представлены на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине, состоявшейся вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.