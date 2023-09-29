Російських спортсменів допустили до Паралімпіади-2024 у Парижі
Російські параатлети зможуть виступити на майбутніх Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Про це заявили в Міжнародному паралімпійському комітеті, повідомляє Укрінформ.
Це стало можливим після того, як на генасамблеї МПК не підтримали повне призупинення членства НПК Росії.
Члени Міжнародного паралімпійського комітету мають визначитися, у якому статусі росіяни виступатимуть на змаганнях: у нейтральному чи під власним прапором.
Паралімпійські ігри-2024 пройдуть у Парижі з 28 серпня до 8 вересня.
Зазначимо, російські та білоруські спортсмени не були представлені на зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні, що відбулася незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.