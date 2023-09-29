Членство Украины в МАГАТЭ приблизит деоккупацию ЗАЭС - Галущенко

Членство Украины в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии приблизит деоккупацию Запорожской атомной электростанции, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире национального телемарафона.

По его словам, над деоккупацией станции Украина работает с первых часов захвата ЗАЭС.

"Это действительно очень важно, то что вчера было решение соответственно Генеральной конференции МАГАТЭ и это голосование, которое дало нам возможность попасть в Совет управляющих" , - сказал Галущенко.

По его словам, это очень важный инструмент и Украина теперь будет иметь право прямого голоса в этой институции.

"Это нужно для того, чтобы вопрос приблизить максимальный вопрос деоккупации Запорожской станции" , - сказал министр.

МАГАТЭ снова призвало РФ уйти из Запорожской АЭС

Галущенко добавил, что голосование и поддержка, которую Украина получила, они говорят о том, что весь мир солидарен с Украиной.

Также вчера на Генеральной конференции МАГАТЭ была принята отдельная резолюция как раз по Украине

"Там на самом деле очень жесткие формулировки, в которых россиян призывают немедленно оставить Запорожскую атомную станцию" , - добавил Галущенко

Совет управляющих МАГАТЭ

Один из двух руководящих органов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), совместно с Генеральной конференцией государств-членов.

Совет управляющих собирается пять раз в год, представляет рекомендации Генеральной конференции по деятельности агентства и бюджету, назначает генерального директора МАГАТЭ, который затем утверждается Генеральной конференцией. Например, в 2017-2018 годах в состав Совета управляющих входили 35 стран.

Ситуация в ЗАЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Интервенты не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют хранилища для хранения техники и расположения живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Напомним, недавно на ЗАЭС произошла очередная авария. Был риск остановки работы одного из энергоблоков. Кроме того, украинские официальные лица не раз сообщали о рисках теракта на станции.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ может создать условия, которые повлекут за собой ядерный инцидент после деоккупации Запорожской АЭС украинскими защитниками.