Членство України в МАГАТЕ наблизить деокупацію ЗАЕС - Галущенко

Членство України в Раді керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії наблизить деокупацію Запорізької атомної електростанції, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі національного телемарафону.

За його словами, над деокупацією станції Україна працює з перших годин захоплення ЗАЕС.

"Це дійсно дуже важливо, те що вчора було рішення відповідно Генеральної конференції МАГАТЕ і це голосування, яке дало нам можливість потрапити до Ради керуючих" , - сказав Галущенко.

За його словами, це дуже важливий інструмент і Україна тепер буде мати право прямого голосу в цій інституції.

"Це потрібно для того, щоб питання наблизити максимальне питання деокупації Запорізької станції" , - сказав міністр.

МАГАТЕ знову закликало РФ піти із Запорізької АЕС

Галущенко додав, що голосування і підтримка, яку Україна отримала, вони говорять про те, що весь світ солідарний з Україною.

Також вчора на Генеральній конференції МАГАТЕ була ухвалена окрема резолюція якраз по Україні

"Там насправді дуже жорсткі формулювання, в яких росіян закликають негайно залишити Запорізьку атомну станцію" , - додав Галущенко.

Рада керуючих МАГАТЕ

Один із двох керівних органів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), спільно з Генеральною конференцією держав-членів.

Рада керуючих збирається п'ять разів на рік, представляє рекомендації Генеральної конференції з діяльності агентства та бюджету, призначає генерального директора МАГАТЕ, який потім затверджується Генеральною конференцією. Наприклад, у 2017-2018 роках до складу Ради керуючих входили 35 країн.

Ситуація на ЗАЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують сховища для зберігання техніки та розташування живої сили. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нагадаємо, нещодавно на ЗАЕС сталася чергова аварія. Існував ризик зупинення роботи одного з енергоблоків. Крім того, українські офіційні особи неодноразово повідомляли про ризики теракту на станції.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ може створити умови, які спричинять ядерний інцидент після деокупації Запорізької АЕС українськими захисниками.