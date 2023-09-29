Россияне нанесли авиаудар по жилому кварталу Херсона, а также Бериславу и Ольговке
Россияне нанесли авиаудар по жилому кварталу Херсона, а также Бериславу и Ольговке, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина в Telegram.
"Около 16:40 оккупанты атаковали ракетой жилой квартал города. В результате вражеского огня полностью уничтожено заведение общественного питания.
Также по две управляемые авиабомбы оккупанты сбросили на Берислав и Ольговку. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".