Росіяни завдали авіаудару по житловому кварталу Херсона, а також Бериславу та Ольгівці
Росіяни завдали авіаудару по житловому кварталу Херсона, а також Бериславу та Ольгівці, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.
"Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування.
Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється".