ISW: ФСБ хочет расширить возможности слежки за пользователями российского интернета
ФСБ намерена расширить собственные возможности для слежки за пользователями российского интернета, а также маскировки своих операций, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете отмечают, что ФСБ, вероятно, поддержит поправки к законопроекту Государственной думы России, которые расширят ее инструменты цифрового авторитаризма для слежки за пользователями российского интернета, банковских и телекоммуникационных компаний.
Эксперты подытоживают: усилия ФСБ по получению контроля над базами данных крупных компаний, вероятно, являются частью попытки усилить меры слежки за населением РФ и оккупированной Украины.
Кроме того, отмечается: ФСБ также намерена использовать потенциальный новый доступ к базам данных, чтобы легче маскировать свои операции.
Потенциальный новый доступ ФСБ к базам данных частных компаний может повлиять на информационную безопасность в других странах, которые пользуются услугами Российской ассоциации открытых данных.
Специалисты напоминают, что в августе Кремль пытался заставить "Яндекс" предоставлять ФСБ данные международных пользователей.
Аналитики также обратили внимание, что президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ о том, что с октября по декабрь 2023 года в российскую армию будет призвано 130 000 военнослужащих, по сравнению с 147 000 военнослужащих, призванных во время весеннего призыва.
Относительно операций на фронте, в обзоре отмечается, что украинские военные продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области и в районе Бахмута 29 сентября.
Российские источники утверждают, что 28 и 29 сентября украинские силы атаковали к северу от Роботино (10 км к югу от Орехова), а также вблизи Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова) и Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова).
Российские "военкоры" утверждали 29 сентября, что украинские силы безуспешно пытались продвинуться на восток от железнодорожной линии к югу от Бахмута в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута), а также сообщали о тяжелых боях на линии Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка.
Ключевые выводы ISW за 29 сентября:
- 29 сентября украинские войска продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области и в районе Бахмута.
- Российское правительство объявило подробности полугодового призывного цикла, который начнется 1 октября на большей части территории России, включая незаконно аннексированные территории Украины.
- Президент России Владимир Путин встретился с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и бывшим командиром группы "Вагнера", а ныне сотрудником Министерства обороны Андреем Трошевым 29 сентября, что свидетельствует о том, что Путин, вероятно, поддержит МО в его очевидной конкуренции с Росгвардией по набору нынешних и бывших участников "Вагнера".
- ФСБ, вероятно, поддерживает поправки к законопроекту Государственной думы России, которые расширяют ее инструменты цифрового авторитаризма для слежки за пользователями российского интернета, банковских и телекоммуникационных компаний.
- Очевидная цензура в более широком российском информационном пространстве, вероятно, открыла двери для некоторых маргинальных элементов для прямой критики и спекуляций в адрес высшего российского военного командования без всяких препятствий.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области, и 29 сентября продвинулись вперед на некоторых участках.
- Россия может продолжать попытки обойти санкции через военно-техническое сотрудничество со странами-членами СНГ.
- Россия ослабляет паспортный контроль для граждан Украины, выезжающих и въезжающих в Россию, вероятно, в попытке упростить передвижение граждан Украины в Россию.