ISW: ФСБ хоче розширити можливості стеження за користувачами російського інтернету

ФСБ має намір розширити власні можливості для стеження за користувачами російського інтернету, а також маскування своїх операцій, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звiт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначають, що ФСБ, ймовірно, підтримає поправки до законопроєкту Державної думи Росії, які розширять її інструменти цифрового авторитаризму для стеження за користувачами російського інтернету, банківських і телекомунікаційних компаній.

Експерти підсумовують: зусилля ФСБ щодо отримання контролю над базами даних великих компаній, ймовірно, є частиною спроби посилити заходи стеження за населенням РФ і окупованої України.

Крім того, зазначається: ФСБ також має намір використовувати потенційний новий доступ до баз даних, щоб легше маскувати свої операції.

Потенційний новий доступ ФСБ до баз даних приватних компаній може вплинути на інформаційну безпеку в інших країнах, які користуються послугами Російської асоціації відкритих даних.

Фахівці нагадують, що в серпні Кремль намагався змусити "Яндекс" надавати ФСБ дані міжнародних користувачів.

Аналітики також звернули увагу, що президент Росії Володимир Путін 29 вересня підписав указ про те, що з жовтня по грудень 2023 року в російську армію буде призвано 130 000 військовослужбовців, у порівнянні з 147 000 військовослужбовців, призваних під час весняного призову.

Щодо операцій на фронті, в огляді зазначається, що українські військові продовжили контрнаступальні операції на заході Запорізької області та в районі Бахмута 29 вересня.

Російські джерела стверджують, що 28 і 29 вересня українські сили атакували на північ від Роботиного (10 км на південь від Оріхова), а також поблизу Вербового (18 км на південний схід від Оріхова) і Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова).

Російські "воєнкори" стверджували 29 вересня, що українські сили безуспішно намагалися просунутися на схід від залізничної лінії на південь від Бахмута в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута), а також повідомляли про важкі бої на лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка.

Ключові висновки ISW за 29 вересня: