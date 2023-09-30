Болгария на два месяца запретила импорт украинского подсолнечника

Болгария запретила до конца ноября ввоз подсолнечника из Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и земледелия Болгарии.

В сообщении министерства отмечается, что состоялась онлайн-встреча министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с его болгарским коллегой Кириллом Ватевым.

Ватев сообщил о подписанном Меморандуме между правительством Болгарии и Инициативным комитетом фермеров, который предусматривает запрет на импорт подсолнечника из Украины до конца ноября.

По его словам, после этого периода будет действовать режим лицензирования экспорта подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса, в соответствии с согласованным планом между Украиной и Европейской Комиссией.