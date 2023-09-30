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Болгарія на два місяці заборонила імпорт українського соняшника

Болгарія на два місяці заборонила імпорт українського соняшника
Фото: Рixabay

Болгарія заборонила до кінця листопада ввіз соняшника з України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міністерство сільського господарства і землеробства Болгарії.

У повідомлення міністерства зазначається, що відбулася онлайн-зустріч ніністр аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з йго болгарським колегою Кирилом Ватєвим.

Ватєв повідомив про підписаний Меморандум між урядом Болгарії та Ініціативним комітетом фермерів, який передбачає заборону на імпорт соняшника з України до кінця листопада.

За його словами, після цього періоду діятиме режим ліцензування експорту соняшника, пшениці, кукурудзи та ріпаку, відповідно до узгодженого плану між Україною та Європейською Комісією.

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