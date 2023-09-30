Силы обороны: В ночь на субботу над Украиной было уничтожено 30 "Шахедов"
В ночь на субботу над Украиной было уничтожено 30 вражеских ударных дронов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
С крымского мыса Чауда БпЛА типа "Shahed-131/136" были направлены преимущественно по южным регионам.
30 ударных дронов было уничтожено в нашей зоне ответственности силами противовоздушной обороны:
- 20 - в Винницкой области,
- 6 - в Одесской области,
- 4 - в Николаевской области".
Детали: В Силах обороны юга отметили, что из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины Винницкой области вспыхнул мощный пожар.
"Для обеспечения безопасности гражданского населения от распространения огня местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации. Но с локализацией пожара, потребности в эвакуации населения нет", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
В результате ночных обстрелов со стороны российских войск в Украине задерживается 9 поездов.