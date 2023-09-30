Сили оборони: У ніч на суботу над Україною було знищено 30 "Шахедів"
У ніч на суботу над Україною було знищено 30 ворожих ударних дронів., повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Сили оборони півдня України.
З кримського мису Чауда БпЛА типу "Shahed-131/136" були спрямовані переважно по південних регіонах.
30 ударних дронів було знищено в нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони:
- 20 – на Вінниччині,
- 6 – на Одещині,
- 4 – на Миколаївщині".
У Силах оборони півдня зазначили, що через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади Вінницької області спалахнула потужна пожежа.
"Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема", - йдеться в повідомленні.
Інформації про постраждалих не надходило.
Внаслідок нічних обстрілів з боку російських військ в Україні затримується 9 поїздів.