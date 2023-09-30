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Сили оборони: У ніч на суботу над Україною було знищено 30 "Шахедів"

Сили оборони: У ніч на суботу над Україною було знищено 30 "Шахедів"
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на суботу над Україною було знищено 30 ворожих ударних дронів.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Сили оборони півдня України.

З кримського мису Чауда БпЛА типу "Shahed-131/136" були спрямовані переважно по південних регіонах.

30 ударних дронів було знищено в нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони:

  • 20 – на Вінниччині,
  • 6 – на Одещині,
  • 4 – на Миколаївщині".

У Силах оборони півдня зазначили, що через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади Вінницької області спалахнула потужна пожежа.

"Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема", - йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих не надходило.

Внаслідок нічних обстрілів з боку російських військ в Україні затримується 9 поїздів.

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