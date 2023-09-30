Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк продлил срок обмена старых банкнот и монет гривны

Национальный банк продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа, до конца военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены. Речь идет о разменных монетах номиналом 1,2,5 и 25 копеек и банкнотах номиналом 1,2,5,10,20,50,100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска. Они уже длительное время изымаются из оборота, их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги.

Более детально – на официальном сайте﻿ регулятора.

2. Монобанк вышел на второе место по количеству карт

Состоянием на 1 августа 2023 года Монобанк занял второе место по количеству действующих банковских карт (пластиковых и виртуальных), обогнав при этом Ощадбанк. Данные об этом содержатся в таблице﻿, опубликованной на официальном сайте Национального банка Украины. Как сообщает один из создателей Монобанк Олег Гороховский, это произошло впервые с момента старта проекта в октябре 2017 года.

Первое место по этому показателю с большим отрывом от остальных удерживает Приватбанк.

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу 6 банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной и иностранной валюте.

Единой тенденции не было: кто-то повышал, а кто-то снижал процентные ставки. Некоторые банки и повышали, и снижали процентные ставки в зависимости от срока действия и валюты депозита.

Укргазбанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 16,50 до 7% годовых, но повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 16 до 16,25% годовых.

МТБ Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев: на 3 месяца – с 16,50 до 15,30% годовых;

на 6 месяцев – с 16,30 до 15,30% годовых;

на 9 месяцев – с 16 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 15,50 до 14,50% годовых.

Сенс Банк (бывший Альфа-Банк Украина) снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 16 до 14% годовых.

Укрсиббанк, наоборот, повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 10,5 до 11,5% годовых.

ОТП Банк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 12 до 13,50% годовых.

Идея Банк снизил процентную ставку по депозитам в долларах США на 3 месяца с 0,50 до 0,10% годовых. Также Идея Банк снизил процентную ставку по депозитам в евро на 3 месяца с 0,40 до 0,10% годовых.

4. Райффайзен Банк меняет тарифы по картам

С 25 октября 2023 года Райффайзен Банк вносит изменения в Тарифы на операции по обслуживанию платежных карт для физических лиц.

В частности, для всех кредитных карт устанавливается фиксированная комиссия за получение наличных за счет кредитных средств, а также собственных средств в учреждениях других банков и POS-терминалах – 3%+15 гривен. Кроме того, добавляется фиксированная комиссия в размере 15 гривен за переводы средств на карты других банков через сервис, расположенный на сайте банка, а также посторонние сервисы.

5. KredoBank запустил доставку карт «Новой Почтой»

Теперь заказать пластиковую именную карту KredoBank можно на отделение или в почтомат «Новой Почты». Заказ – бесплатный. Срок доставки карты – от 5 до 9 дней.

Заказать доставку карты можно: - через контакт-центр, позвонив по телефону 0-800-500-850;

- через мобильное приложение KredoBank;

- в любом отделении KredoBank при открытии именной карты.

Срок хранения карты на отделении «Новой почты» - до 10 дней с момента ее прибытия. Срок хранения в почтомате – 3 дня, после чего карта будет еще 7 дней находиться в ближайшем от почтомата отделении «Новой Почты».