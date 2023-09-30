Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк продовжив термін обміну старих банкнот та монет гривні

Національний банк продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених в обіг до 2003 року, які вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу, до кінця військового стану в Україні та ще протягом трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування. Йдеться про розмінні монети номіналом 1,2,5 та 25 копійок та банкноти номіналом 1,2,5,10,20,50,100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Вони вже тривалий час вилучаються з обороту, їх приймають під час готівкових розрахунків за товари та.

Більш детально – на офіційному сайті регулятора.

2. Монобанк вийшов на друге місце за кількістю карток

Станом на 1 серпня 2023 року Монобанк посів друге місце за кількістю чинних банківських карток (пластикових та віртуальних), обігнавши при цьому Ощадбанк. Дані про це містяться в таблиці, опублікованій на офіційному сайті Національного банку України. Як повідомляє один із творців Монобанк Олег Гороховський, це сталося вперше з моменту старту проекту у жовтні 2017 року.

Перше місце за цим показником із великим відривом від інших утримує Приватбанк.

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу 6 банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній та іноземній валюті.

Єдиної тенденції не було: хтось збільшував, а хтось знижував відсоткові ставки. Деякі банки і підвищували, і знижували відсоткові ставки в залежності від терміну дії та депозитної валюти.

Укргазбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 16,50 до 7% річних, але підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 16 до 16,25% річних.

МТБ Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців: на 3 місяці – з 16,50 до 15,30% річних;

на 6 місяців – із 16,30 до 15,30% річних;

на 9 місяців – з 16 до 15% річних;

на 12 місяців – із 15,50 до 14,50% річних.

Сенс Банк (колишній Альфа-Банк Україна) знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 16 до 14% річних.

Укрсиббанк, навпаки, підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 10,5 до 11,5% річних.

ОТП Банк підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 12 до 13,50% річних.

Ідея Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 3 місяці з 0,50 до 0,10% річних. Також Ідея Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у євро на 3 місяці з 0,40 до 0,10% річних.

4. Райффайзен Банк змінює тарифи за картами

З 25 жовтня 2023 року Райффайзен Банк вносить зміни до Тарифів на операції з обслуговування платіжних карток для фізичних осіб.

Зокрема, для всіх кредитних карток встановлюється фіксована комісія за отримання готівки за рахунок кредитних коштів, а також власних коштів в установах інших банків та POS-терміналах – 3%+15 гривень. Крім того, додається фіксована комісія у розмірі 15 гривень за переказ коштів на картки інших банків через сервіс, розташований на сайті банку, а також сторонні сервіси.

5. KredoBank запустив доставку карток «Новою Поштою»

Тепер замовити пластикову іменну картку KredoBank можна на відділення або поштомат «Нової Пошти». Замовлення – безкоштовне. Термін доставки картки – від 5 до 9 днів.

Замовити доставку картки можна через контакт-центр, зателефонувавши за телефоном 0-800-500-850;

- через мобільний додаток KredoBank;

- у будь-якому відділенні KredoBank при відкритті іменної картки.

Термін зберігання картки на відділенні "Нової пошти" - до 10 днів з моменту її прибуття. Термін зберігання у поштоматі – 3 дні, після чого картка ще 7 днів перебуватиме в найближчому від поштомату відділенні «Нової Пошти».