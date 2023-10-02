"Шахеды" будут доминировать в атаках россиян на Украину – Игнат

Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовятся к тому, что в ближайшее время ударные дроны будут преобладать над ракетами в российских атаках по территории Украины. ﻿ Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

Журналист отметил, что сейчас украинские ПВО сбивают 70-80% дронов, - и спросил, будет ли сохраняться такая пропорциональность в дальнейшем: если сбивали 80 из 100, то будут ли сбивать 800 из 1000.

"Пропорциональность будет сохраняться, когда мы будем получать пропорционально средства. Понимаете, сколько средств поражения Украина тратит на ракеты, БПЛА разведывательного типа и ударные БПЛА. Если враг будет увеличивать количество ударных дронов, безусловно, нам нужно увеличивать количество средств" , – ответил Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что количество средств ПВО Украина может увеличивать только благодаря партнерам, поэтому продолжается постоянная работа с партнерами в формате "Рамштайн".

"Мы понимаем, что угроза беспилотников будет расти, их становится больше – и, соответственно, нужно больше средств, которые будут рационально использоваться против этих БПЛА.