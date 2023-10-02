"Шахеди" будуть домінувати в атаках Росії на Україну – Ігнат

Повітряні сили Збройних сил України готуються до того, що найближчим часом ударні дрони будуть переважати над ракетами в російських атаках по території України. ﻿Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

Журналіст зауважив, що зараз українські ППО збивають 70-80% дронів, – і запитав, чи зберігатиметься така пропорційність надалі: якщо збивали 80 зі 100, то чи збиватимуть 800 із 1000.

Ігнат відповів:

"Пропорційність буде зберігатися, коли ми отримуватимемо пропорційно засоби. Розумієте, скільки засобів ураження Україна витрачає на ракети, БПЛА розвідувального типу й ударні БПЛА. Якщо ворог збільшуватиме кількість ударних дронів, безумовно, нам потрібно збільшувати кількість засобів".

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що кількість засобів ППО Україна може збільшувати тільки завдяки партнерам, тому триває постійна робота з партнерами у форматі "Рамштайн".

"Ми розуміємо, що загроза безпілотників зростатиме, їх стає більше – і, відповідно, потрібно більше засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА.